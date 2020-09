Briels: "We tonen nog niet alles, we houden wat achter de hand voor de Spelen"

De Olympische Spelen moesten deze zomer het hoogtepunt worden voor de Red Lions, maar de coronacrisis dwarsboomde de Europese- en wereldkampioen. Na 7 maanden zonder interland konden de Belgische hockeymannen eindelijk weer opwarmen met een tweeluik tegen Duitsland.

Na een overtuigende 6-1-zege volgde een 1-1-gelijkspel. Waar zat het verschil? "Die 6-1-uitslag was niet representatief, want Duitsland heeft zeker in de eerste helft goed gespeeld", zegt Thomas Briels. "In het derde kwart vliegen er plots 3 goals in 4 minuten binnen. Dat maakt het wel wat gemakkelijker."

"In onze tweede wedstrijd zat er meer in, zeker in het vierde kwart. Toen hebben we echt gedomineerd en hebben we veel kansen gehad, maar botsten we op een heel sterke doelman.'

"We hebben weer 4 punten gepakt en onze koppositie verstevigd, dus we houden een goed gevoel over. We halen nog niet ons topniveau, maar hebben veel plezier gemaakt en goed hockey laten zien. We staan er dus goed voor."