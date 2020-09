Twee verdachten in zaak-Arkéa-Samsic zijn weer op vrije voeten

De Franse politie deed tijdens de Tour een inval in het hotel van Arkéa-Samsic. In het kader van het onderzoek zaten een dokter en een kinesist in voorlopige hechtenis, maar het duo werd afgelopen nacht vrijgelaten.

Dat betekent evenwel niet dat de zaak daarmee gesloten is. "Het onderzoek loopt nog", zegt procureur Dominique Laurens. "De zaak zal nog verder onderzocht worden en er moeten nog mensen verhoord worden. Daarna zal het openbaar ministerie een beslissing nemen op basis van de elementen uit het onderzoek."

Een van de renners die verhoord werden, is de Colombiaan Nairo Quintana. Volgens enkele Franse media spitst het onderzoek zich vooral toe op Quintana, zijn broer Dayer en Winner Anacona. Op Twitter schreeuwt Nairo Quintana zijn onschuld uit: "Ik heb niets te verbergen."