Standard-coach Montanier: "Vojvodina is ander niveau dan Bala Town"

Obbi Oulare is onzeker voor de wedstrijd tegen Vojvodina. "Hij heeft tegen Kortrijk een tik op zijn voet gehad", zegt Montanier. "Het is niet zo erg, maar we wachten tot morgenvroeg af om te zien of hij kan spelen."

Montanier had ook nog goed nieuws. "Ik kan meegeven dat Samuel Bastien de opwarming al met de groep kan meedoen. Volgende week kan hij hopelijk de groepstrainingen hervatten."