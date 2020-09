Michael Jordan koopt raceteam en zet Bubba Wallace achter het stuur

Michael Jordan heeft samen met zijn vriend en autosportcoureur Denny Hamlin een licentie gekocht voor de Nascar Cup Series. Bubba Wallace kruipt achter het stuur.

De 26-jarige Amerikaan, de enige zwarte coureur in deze raceklasse, mengde zich eerder dit jaar in het debat over racisme en politiegeweld dat in de VS losbarstte na de dood van George Floyd. Op aandringen van Wallace bande Nascar de omstreden confederatievlag op en rond de circuits.

"Nascar worstelde altijd met diversiteit en er zijn maar weinig zwarte teameigenaren geweest", legt Jordan uit. "De timing om nu in te stappen lijkt perfect, omdat Nascar zich ontwikkelt en sociale veranderingen steeds meer omarmt."

"Ik zie dit als een kans om nieuw publiek iets te leren en meer kansen te bieden aan zwarte mensen in de racewereld."