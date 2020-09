AA Gent ziet kansen tegen Dinamo Kiev: "Spelers leven weer op op training"

"Naar deze wedstrijden leef je als voetballer toe. De spanning in de groep bouwt duidelijk op", zegt De Decker. "Of dat de voorbereiding gemakkelijker maakt? Nee, maar de benadering is wel anders. Er staat ons eventueel iets heel moois te wachten."

Met twee zeges op zak gaat De Decker nog niet zweven. "In enkele dagen tijd zijn niet alle problemen zomaar opgelost. Maar ik heb wel de indruk dat we de goede weg zijn ingeslagen. Ik heb nog wat tijd nodig om er bepaalde zaken in te slijpen."



"Iedereen weet wat de beloning is, dus we moeten er vol voor gaan. Ik schat onze kansen vrij hoog in, met alle respect voor Dinamo Kiev. De Oekraïners hebben een uitgebalanceerd elftal met een goede combinatie van jeugd en ervaring. Maar ik zie mogelijkheden voor ons. Ik heb er een vrij goed gevoel in dat we iets moois kunnen neerzetten."