Laurens Sweeck: "Ik had moeten oogsten nu, maar het zal een pak minder zijn"

De Tour is nog niet goed verteerd, het WK op de weg is volop aan de gang, maar te midden dat koersgeweld wordt er vanaf zaterdag ook gecrosst. De Rapencross in Lokeren opent het veldritseizoen. Belgisch kampioen Laurens Sweeck is er klaar voor. "Hopelijk gooit corona niet te veel roet in het eten", zegt de man van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Sweeck kijkt reikhalzend uit naar het veldritseizoen. "Dit is wat wij het liefste doen, daar worden we ook goed voor betaald."

Het vorige crossseizoen was nog volledig coronavrij. De voorbereiding op het nieuwe niet. "Echte problemen hebben we niet gekend, we hebben altijd buiten kunnen trainen. Het enige verschil was dat we niet op stage zijn kunnen gaan." "Tijdens de lockdown heb ik veel met de mountainbike getraind, daarna veel op de weg en met de crossfiets."

Nog een verschil, zegt Sweeck, zijn het aantal competitiedagen afgelopen zomer. "Dat zijn er toch een pak minder dan in andere zomers. Daardoor hebben we toch wat anders moeten trainen, wat meer intensiteit in de trainingen moeten leggen."

"Chapeau voor wat Wout en Mathieu laten zien"

Twee crossers die wel deze zomer in the picture reden, zijn Wout van Aert en Mathieu van der Poel. "Natuurlijk heb ik naar de stunts van Van Aert in de Tour gekeken. En ook naar Van der Poel in Tirreno. Ze haalden allebei een gigantisch hoog niveau. Chapeau. Dat bewijst dat wij in het veldrijden ook zo slecht nog niet zijn."

Laurens Sweeck is zelf ook meer dan behoorlijk op de weg. Zo won hij ooit de GP Monseré en de Ronde van Namen. "Ik heb er mij nog nooit echt op toegelegd, maar het niveau van Wout of Mathieu halen is natuurlijk onmogelijk. Nu, ik fiets gewoon graag, of dat nu in het veld is of op de weg."

"Geen volk? Opnieuw zoals bij nieuwelingen"

Bij de eerste crossen is er voorlopig geen volk toegelaten. En de coronacurve biedt weinig hoop voor de rest van het seizoen. "Het wordt afwachten wat dat gaat geven", zegt Sweeck. "Zonder publiek gaat ook, maar de cross leeft van het publiek. Het zal een beetje zijn zoals vroeger, toen ik nog bij de nieuwelingen reed. Hopelijk komen de organisatoren niet in de problemen, want Diegem heeft nu ook al afgehaakt." En vandaag volgde ook Koksijde.

"Inleveren net nu ik kampioen ben"

Laurens Sweeck zou in normale omstandigheden een (financiële) topwinter tegemoetgaan met zijn Belgische trui, maar corona zorgt toch voor een heel ander sfeertje. "Iedereen moet inleveren en dat gaat toch over behoorlijk wat", zegt Sweeck. "De besprekingen lopen nog. Niet dat mijn winter slecht zal zijn, maar het wordt toch voor iedereen inleveren. Nu ik had moeten oogsten, zal het een pak minder zijn. Maar die titel pakken ze mij wel nooit meer af."

"Tot eind november zonder Wout en Mathieu biedt perspectieven"

Wat zijn de ambities van Sweeck dit seizoen, waarbij in de eerste maanden geen Van Aert en Van der Poel in de weg rijden? Ook vorig jaar stapten die 2 pas later het seizoen in, toen vulde vooral Sweecks ploegmaat Eli Iserbyt de leegte op. "Tot eind november zonder Wout en Mathieu biedt perspectieven." "We gaan weer voor de klassementen. Net als vorig jaar toen ik de Superprestige won en Eli de DVV-trofee. Hopelijk kunnen we het dit sezioen weer verdelen onder ploegmaats. Ieder weekend wil ik er staan, meedoen voor het podium en als het even kan ook winnen."



Laurens Sweeck wil graag het vorige seizoen evenaren. "Ik wil het hele seizoen constant presteren, wat ook nodig zal zijn om in de klassementen mee te doen voor de eindzege. Ik probeer ook nog op een aantal kleine dingen te verbeteren en wat progressie te maken, maar ik ben nu 26 en het is niet altijd makkelijk om te zien waar ik precies nog kan op verbeteren." "Zaterdag in Lokeren op de Rapencross zal ik nog niet top zijn. Dat moet ook nog niet, maar mijn laatste crosstrainingen geven wel aan dat ik er al dicht bij zit."

"Wrevel binnen de ploeg? Niks van aan"