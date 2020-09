De Cauwer: "Misschien heeft Van Aert er voor gezorgd dat Roglic Tour niet won"

"Een kans zoals dit jaar gaat hij niet meer krijgen, maar hij kan wel nog een nieuwe kans grijpen in de toekomst. Voor Tadej Pogacar wordt het moeilijker, want we hebben de performance manager van Jumbo-Visma horen zeggen dat ze Pogacar niet hadden mogen laten rijden. Dus volgend jaar gaan ze dat natuurlijk niet meer laten gebeuren."

Primoz Roglic zal deze week toch even moeten bekomen. Op zijn 30e liet hij een enorme kans glippen om de Tour te winnen en een jonge generatie supertalenten staat klaar om het hem in de toekomst nog moeilijker te maken. Maar helemaal voorbij is het volgens José De Cauwer niet voor de Sloveen.

"Het zal Wout zijn bedoeling niet geweest zijn natuurlijk. Dumoulin had de Tour niet gewonnen, maar hij had als tweede kopman wel voor druk op alle andere ploegen kunnen zorgen door mee te zijn. Dan was deze Tour een heel ander verhaal geweest."

"Misschien heeft Wout van Aert er wel voor gezorgd dat Roglic de Tour niet heeft gewonnen. Omdat Dumoulin te snel heeft opgegeven. Dumoulin dacht misschien wel dat hij niet goed genoeg was omdat het al zo moeilijk was om "die crosser" - die natuurlijk al lang meer is dan enkel crosser - te volgen bergop."

"In een ver verleden konden supergoede jongeren ook meteen meespelen"

Met Bernal (23), Pogacar (22) en Evenepoel (20) staat er in de grote rondes volgend jaar veel jong geweld klaar om de touwtjes in handen te nemen. Opvallend jong. Of niet?

"Vroeger kwam je pas piepen op je 25e of 26e, want je was zogezegd pas op je sterkste op je 28e, 29e of zelfs ouder", zegt José De Cauwer. "Dat duidt op een veel betere en striktere medische begeleiding."

"20 jaar geleden zou dit allemaal niet waar geweest zijn. Toen werd er met middelen gereden waar jongeren niet aan toe waren of niet aan mochten deelnemen. We moeten het zeggen, want het is zo geweest."

"Nu hebben we een andere sport, met een bloedpaspoort en whereabouts,

enzovoort. Zo komen de jongeren vroeger bovendrijven. In een lang verleden konden jongeren ook meteen meespelen, maar dan is er een periode van bepaalde “medische begeleiding” – zo zal ik het maar noemen- gekomen en was het gedaan met supergoede jongeren."