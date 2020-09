Xandres Vervloesem treedt in voetsporen van betreurde Bjorg Lambrecht

De Belgen maakten de dienst uit in de Tour de l'Isard dit jaar. Sylvan Moniquet, die voor de belofteploeg van Groupama-FDJ rijdt, begon als leider aan de slotrit, maar hij kraakte op de zware beklimmingen.

En dus lag de weg open voor 2 andere Belgen: Xandres Vervloesem en Henri Vandenabeele. De beloften van Lotto-Soudal overleefden wel de beklimmingen van de Col d'Agnes en de Col de Péguère.

Vervloesem hield uiteindelijk 5 seconden over op Vandenabeele, die onlangs ook al tweede werd in de Giro voor beloften.

Vervloesem treedt illustere voetsporen. Hij volgt op de erelijst Andrea Bagioli op, die nu prof is bij Deceuninck-Quick Step. De laatste Belgische winnaar in de Tour de l'Isard is Bjorg Lambrecht, die in 2016 de beste was. In 2017 eindigde Lambrecht tweede achter Pavel Sivakov. In 2014 won Louis Vervaeke.