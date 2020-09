Michel Wuyts: "De prestatie van Pogacar in twijfel trekken is niet nodig"

"57 seconden, toen dacht ik dat het voor mekaar was"

De dag na de zinderende tijdrit naar La Planche des Belles Filles zijn Michel Wuyts en José De Cauwer nog niet helemaal bekomen. Primoz Roglic die de Tourzege nog zou verspelen, dat had ook Wuyts niet zien aankomen. Zeker niet na de koninginnenrit naar de Col de la Loze van afgelopen woensdag, waar Roglic zijn voorsprong op Pogacar verder uitdiepte.

"Een marge van 40 seconden was misschien wat krap. Als je rekening houdt met pech in zo’n tijdrit, dan is dat niet genoeg. Maar het werd dan 57 seconden. Toen dacht ik dat het voor mekaar was."

Maar Roglic gaf het toch nog uit handen in de tijdrit. Waar liep het fout voor de Sloveen? "Roglic heeft zeker geen goede tijdrit gereden, maar er is voor mij één oorzaak: de tussentijden die hij doorkreeg", zegt De Cauwer. "Hij zei zelf ook dat hij van alles op de hoogte was. Je moet harder, maar je kan niet harder en dan begin je te panikeren."

En zo komen we naadloos bij de mentale weerbaarheid van Roglic. Net daar is het volgens Wuyts foutgelopen. "In een moment van hyperstress doet een mens vreemde dingen. Dan begin je aan details te denken en die details lopen dan mis. Roglic is er mentaal onderdoor gegaan. Lichamelijk was het ook op, terwijl er bij Pogacar nog wel wat op zat."



Pogacar zette met 16'10" zelfs de snelste beklimming ooit neer van La Planche des Belles Filles. Het roept hier en daar vragen op. "Men trekt de prestatie van Pogacar in twijfel, dat is niet nodig. Pogacar reed de beklimming van La Planche des Belles Filles 2 seconden sneller dan Fabio Aru, die de vorige toptijd had. Dat is meer dan aanvaardbaar, want het gaat om een tijdrit, terwijl Aru dat deed aan het eind van een rit in lijn."