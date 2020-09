Ploegleider Allan Peiper glundert bij eindzege Pogacar: "Het hoogtepunt in mijn carrière"

De stress leek op de 21-jarige Sloveen geen vat te hebben. "Het is een speciale jongen. Voor de start was Tadej nog aan het lachen toen de fiets voor de slotrit op de Champs-Elysées werd gemonteerd. Hij zei tegen mij: "Wat doen ze nu met die witte fiets? Denken ze dat ik niet ga winnen?" Het was er "boenk" op", lacht de sympathieke ploegleider, die meeleeft met Jumbo-Visma.

"Het voelt ongelofelijk. Ik had nooit gedacht dat de Tour zo zou eindigen", vertelt Peiper. "Ik hoopte halfweg wel dat Tadej een superdag zou hebben en Roglic een beetje minder zou zijn, maar ik had nooit zo'n tijdsverschil voor ogen."

Gisterochtend was Allan Peiper ontzettend nerveus over de fietswissel en de materiaalkeuzes. "Als het verkeerd ging, zou het op mijn schouders terechtgekomen zijn", doet hij zijn verhaal bij Sporza.

"Op een na belangrijkste gebeurtenis in mijn leven"

Deze overwinning wekte veel emoties los bij de 60-jarige Australiër, die nog maar net kanker overwon. "Bij de start in Nice had ik tranen in mijn ogen. Een jaar voordien stond ik als aan de grond genageld. En toch ben ik terug", besluit Peiper met de krop in de keel.

"Het moet de belangrijkste gebeurtenis in mijn leven zijn, op de geboorte van mijn zoon na. Alleszins het hoogtepunt in mijn wielercarrière."

VIDEO: Peiper knuffelt Pogacar

Manager: "Zijn strijdlustig gebleven"

"Dit hadden we alleen mogelijk geacht als Pogacar een superdag had en Roglic niet", reageert Peipers baas Fernandez Matxin. "We focusten ons op de ritzege, maar het is veel meer geworden. Hij doet er de gele, de witte en de bolletjestrui bovenop. Daar zijn we allemaal apetrots op."



19 ritten lang had Jumbo-Visma de regie in handen en kon Team Emirates alleen maar anticiperen. "Davide Formolo en David de la Cruz zijn zwaar gevallen en Fabio Aru haalde zijn niveau niet", legt Matxin uit. "Dat maakte het niet eenvoudig voor ons en toch bleven we strijdlustig. Het is exact de mentaliteit waar ik van houd."



Voor Matxin bij Team Emirates aan de slag ging, loodste hij talentvolle renners naar Quick-Step. "Ik heb er 3 prachtige jaren gehad", vertelt de Spanjaard. "Patrick (Lefevere, de manager, red) is een fijne man."



Binnenkort zal hij het moeten opnemen tegen zijn voormalige werkgever. Kijkt Matxin uit naar het duel Pogacar-Evenepoel? "Die kans zit er dik in, ja. Al vermoed ik dat er nog kapers op de kust zullen zijn", lacht de manager, die het niet vreemd vindt dat de jongeren zo snel scoren.



"Omdat ze over zoveel data beschikken. Ze weten alles over wattages en het vermogen dat ze moeten trappen om te scoren."