VIDEO: Raphael Holzhauser, Oostenrijkse penseelstrepen met een fluwelen linker

Topschutter, meeste assists én beste passnauwkeurigheid

Op z'n 27e werpt de Oostenrijker Raphael Holzhauser met promovendus Beerschot zichzelf plots in de schijnwerpers na een beresterk seizoensbegin.

De statistieken liegen niet: voorlopig topschutter met 5 doelpunten, meeste assists (3) en meeste doelpunten + assists (8). Daarnaast is hij ook de speler met de beste passnauwkeurigheid in de Belgische competitie.

"Een man met een geweldige techniek en vista", zei Franky Van der Elst maandag nog in Extra Time.

"Hij heeft een fenomenale linker", klonk het enkele weken voordien nog bij Filip Joos, die hem ook met Alejandro Pozuelo vergeleek. "Het is een plezier om met hem te voetballen. Je kan altijd de bal bij hem kwijt."

Ook Beershot-doelman Mike Vanhamel had in Extra Time veel lof voor zijn ploegmaat. "Ik denk niet dat hij veel stress heeft in het leven. Hij is altijd relaxed. Hij brengt de ervaring in onze jonge groep."

Geniet u even mee van het indrukwekkende seizoensbegin van de Oostenrijkse middenvelder in bovenstaande video.