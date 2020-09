Bayern: "We hebben een akkoord met Liverpool over de transfer van Thiago"

Het contract van Thiago bij Bayern loopt volgende zomer af en de middenvelder had al te kennen gegeven dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. De Spanjaard stond hoog op het verlanglijstje van Liverpool-coach Jürgen Klopp, die na weken van speculatie nu eindelijk zijn zin lijkt te krijgen.

"Bayern en Liverpool hebben een akkoord over de transfer van Thiago", bevestigt Karl-Heinz Rummenigge bij Bild. "Het was de wens van de speler om aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière te beginnen."

Voor Thiago, de zoon van de Braziliaanse wereldkampioen Mazinho, ligt er op Anfield een contract van 4 seizoenen te wachten. Volgens de media in Duitsland en Engeland zou er met de transfer zo'n 30 miljoen euro gemoeid zijn.