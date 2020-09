Tsonga mist Roland Garros en rest van seizoen, maar blijft strijdvaardig

Een aanslepende rugblessure houdt Jo-Wilfried Tsonga nog langer aan de kant. De 35-jarige Fransman heeft door die blessure sinds januari niet mee gespeeld. Zijn laatste match was in de eerste ronde van de Australian Open.

Hij zal ook nog Roland Garros in "zijn" Frankrijk en de andere toernooien dit seizoen missen, maar laat ondanks de opgang van een bende jonge nieuwe talenten de moed nog niet zakken.

"Ik heb nog altijd de moraal, de wil, het vuur en de motivatie om terug te keren in 2021. Ik hoop dat dingen beter gaan in 2021. Opnieuw op het veld staan en met al deze ongelooflijke spelers duelleren, is een droom."