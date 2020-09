Oliver Naesen na monsterklim: "Een verjaardagske voor in de boekskes"

"Dit was een heel speciale verjaardag", zegt de 30-jarige Oliver Naesen. "Ik had hem liever thuisgevierd dan op een bergske met stroken van 24%. Dit is een verjaardagske voor in de boekskes."

"Het was geweldig lastig. Ik heb nog geprobeerd om weg te geraken, om met voorsprong aan de voet te geraken. Want je ziet zelf ook dat dit een verschrikkelijke monster is. Maar dat is niet gelukt en dus ben ik maar met een groep gefinisht. Afzien!"

"Ik hoop vanavond toch nog een glazeke te kunnen drinken en op een stukske taart. Maar... morgen is de zwaarste dag uit deze Tour, dus het zal niet te fel mogen zijn."