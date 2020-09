Tim Wellens in Luxemburg: "Mijn prioriteiten zijn de Waalse klassiekers"

Tim Wellens moest met averij aan zijn knieën passen voor de Tour, maar het leed is geleden. Wellens kwam vanochtend goedgemutst aan de start van de opener in Luxemburg.

"Ik ben heel blij om hier te zijn. Het is een mooi gebied om met de fiets in rond te rijden. Wat mij betreft zijn alle fysieke problemen van de baan. Alles is mooi genezen, ik ben volledig hersteld en 100% fit", zei Wellens aan de start.

"Ik heb een week geen fiets kunnen aanraken en ben daarna weer beginnen op te bouwen. Ik ben intussen bijna 2 weken weer aan het fietsen. Ik ben Philippe Gilbert onderweg een paar keer tegengekomen."

"Philippe is er hier ook bij, net als John Degenkolb, die ook al snel moest opgeven in de Tour. Met de ploeg komen we met een gezonde ambitie aan de start. We zijn hier met een sterk team."

"Ikzelf wil nu vooral competitieritme opdoen. De ritten zijn vroeg gedaan, wat ons de mogelijkheid geeft om nog wat extra kilometers bij te trainen na de etappes. Mijn prioriteit zijn de Waalse klassiekers in oktober."

Maar er is ook nog het WK, volgende week. Wellens is geselecteerd, hij wordt aangekondigd als helper.

"Daar heb ik geen enkel probleem mee. Ik heb de benen nog niet om wereldkampioen te worden, maar ik kan er wel mee voor zorgen dat een andere Belg het WK wint."