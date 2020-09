Marianne Vos houdt sterke Lotte Kopecky van de ritzege in Giro Rosa

De vijfde etappe van de Giro Rosa vertrok en finishte in kuststad Terracina. Tijdens de 110 kilometer werd een lus afgewerkt doorheen het binnenland, waar halfweg een lange beklimming van tweede categorie het peloton halveerde.

Op een klimmetje met de top op ruim twintig kilometer van de finish sprong ex-rozetruidraagster Elisa Longo Borghini solo weg, maar in de slotkilometers werd ze weer teruggegrepen.

In de groepssprint die volgde, was Marianne Vos met duidelijke voorsprong de beste, goed voor de 27e Giro Rosa-ritzege uit haar carrière. De 24-jarige Kopecky, bezig aan haar tweede Ronde van Italië, hield de Amerikaanse Coryn Rivera (Team Sunweb) van de derde plaats.

De Nederlandse Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) finishte in het eerste peloton en blijft zo in het roze. De zesde etappe van woensdag is amper 97 kilometer lang en voert het peloton over heuvelende wegen van Torre del Greco naar Nola. De Ronde van Italië voor vrouwen, een wedstrijd voor de WorldTour, eindigt zaterdag.