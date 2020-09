"Met Van Aert als enige kopman maken we veel kans om WK te winnen"

In Vive le Vélo werd gisteravond al even vooruitgeblikt naar het WK wielrennen van volgende week in Imola. En met econoom Geert Noels werd ook het businessmodel van het wielrennen tegen het licht gehouden. "Voor een stuk is de Tour ook een vloek voor het wielrennen."

"Als de koers normaal verloopt, waar gaan ze Van Aert lossen?"

Maandag maakte bondscoach Rik Verbrugghe de Belgische WK-selectie bekend. De vraag kon dan ook niet uitblijven in Vive le Vélo: zit er een Belgische wereldkampioen aan te komen? Eddy Planckaert gelooft er alvast in. “Van Aert zei na de rit zelf dat hij naar het WK gaat om te winnen. We hebben een heel goede ploeg. Als ze met één kopman durven te starten en iedereen voor hem zal werken, dan denk ik dat we met Wout heel veel kans maken om wereldkampioen te worden." "Hij moet natuurlijk wel de lijn kunnen doortrekken. Maar als de koers normaal verloopt, waar gaan ze hem dan lossen? Bergop: wie? In een spurt naar de finish: wie? Ze moeten gewoon met één kopman starten, want Van Aert is een man in topconditie die alles aankan."

"De Tour is voor een stuk ook een vloek voor het wielrennen"

Geen positieve coronatesten in de Tour en dus is de kans weer wat groter dat het peloton Parijs haalt. Dat de Tour dit jaar überhaupt kon doorgaan, was voor veel ploegen van levensbelang. Maar het toont volgens Geert Noels ook de zwakte aan van het economische model van het wielrennen. "Als je het totale budget van alle WorldTour-ploegen optelt, dan heb je ongeveer 450 miljoen euro. Dat is hetzelfde als het budget van alle eersteklassers in België samen. Maar de reikwijdte van het wielrennen is natuurlijk veel breder, wereldwijd. Dan klopt er dus iets niet." De Tour speelt volgens Noels ook een ambivalente rol. "De Tour is in zekere zin de redding, maar tegelijkertijd is het ook een molensteen rond het wielrennen. Ze bepalen alles, innoveren weinig, gunnen weinig aan anderen en omdat ze het grootste budget hebben, slokken ze ook veel op. Voor een stuk is de Tour dus ook een vloek."

"Shimano zou de rol van Nike of Adidas kunnen spelen"

Een bedrijf kan als wielersponsor zijn naam aan een ploeg lenen. Ideale publiciteit zou je denken, maar toch wagen veel wereldbedrijven de stap naar de wielersport niet. "Het grootste bedrijf ter wereld dat iets te maken heeft met het wielrennen is Shimano", zegt Noels. "Die zouden het volledige wielrennen zelf kunnen dragen. Ze zijn monopolist in heel veel zaken die met het wielrennen te maken hebben." "Shimano zou in het wielrennen de rol kunnen spelen van Nike en Adidas en toch doen ze dat niet. Misschien zien ze als Japans bedrijf de noodzaak niet. Misschien beseffen ze ook niet dat het profwielrennen in zo’n slechte toestand is. Het is bijna onbegrijpelijk." "Andere echt grote bedrijven zijn ook een stuk afgehaakt eind jaren negentig. Het wielrennen heeft nooit die grote sponsors blijvend kunnen aantrekken en dan heb je natuurlijk ook nog de tv-gelden die eigenlijk zouden moeten verdeeld worden onder de ploegen." "Nog iets eigenaardigs is dat er in het voetbal weinig verrassingen zijn als je naar de budgetten van de eersteklassers kijkt en hun plaats in het klassement. In het wielrennen is dat niet zo. Je hebt echt topploegen met heel grote budgetten en die halen niet de meeste UCI-punten. Het is niet omdat je renners hebt die heel veel budget vragen dat je alle koersen wint.”

"Je hebt personaliteiten nodig die een verhaal kunnen trekken"