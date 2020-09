Uitgesloten Neymar: "Ik reageerde op racistisch verwijt"

De sterspeler van PSG beschuldigt de Spanjaard Alvaro Gonzalez ervan hem een "aap" te hebben genoemd, nadat hij van het veld was gestuurd in de extra tijd omdat hij de verdediger van Marseille op zijn achterhoofd had geslagen.

"Kijk naar het racisme, daarom heb ik hem geslagen", zei Neymar toen hij van het veld liep. "De enige spijt die ik voel, is dat ik die idioot niet in zijn gezicht heb geslagen", reageerde hij later op Twitter.

Neymar moest van het veld met rood, net als zijn teamgenoten Layvin Kurzawa en Peandro Paredes en aanvaller Dario Benedetto en verdediger Jordan Amavi van Marseille. Paredes en Benedetto brachten de poppen aan het dansen.

"Het is gemakkelijk voor de VAR om mijn agressie te laten zien. Nu wil ik dat ze het beeld laten zien van de racist die me een "klootzak van een aap" noemde. Dat wil ik graag zien", reageerde Neymar later nog via Twitter.

Voor PSG was het zondag de tweede nederlaag op rij. Donderdag verloor de kampioen zijn eerste competitiematch met 1-0 bij het gepromoveerde Lens.

PSG-coach Tuchel: "Neymar vertelde me dat er sprake was van een racistisch verwijt, maar ik heb dat zelf niet gehoord." Marseille-coach Villas-Boas: "Neymar was wat nerveus. Ik hoop dat dit geen duisternis werpt op onze zege. Er is in het voetbal geen plaats voor racisme. Ik denk niet dat dat het geval was. Er was ook de fluim van Di Maria. Het is een Clasico, de spanning is er. Ik hoop alleszins dat er geen sprake is van racisme."