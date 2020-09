Tadej Pogacar: "Op Col de la Loze kun je makkelijk een halfuur verliezen"

"De voorbije week was geweldig voor mij, met als hoogtepunt natuurlijk mijn ritzege van gisteren. Het was onbeschrijflijk", vertelt Tadej Pogacar, die zich vooral in de bergen in zijn sas voelt. "De vlakke ritten waren het moeilijkste voor mij. Dan voel je meer stress in het peloton."

Heeft de jonge Sloveen al een slechte dag gehad? "Twee dagen na de 1e rustdag voelde ik me echt niet goed, maar sindsdien is het elke dag beter gegaan. Mijn beste dag was wellicht de dag van mijn 1e ritzege, al was gisteren ook niet slecht", glimlacht Pogacar, die nog een zware slotweek verwacht.

"Zeker op de Col de la Loze. Die hebben we verkend en is echt heel zwaar. Als je daar een slechte dag hebt, kun je makkelijk een halfuur verliezen. De strijd om het geel is nog niet gestreden. Het wordt knokken tot het einde. Ik heb vertrouwen in mijn ploeg. Ze zijn klaar om alles te geven."