Stef Wijnants: "Er komt in de verte een storm opzetten in Genk"

Met 5 punten op 12 verloopt het zeker niet gestroomlijnd in Genk. Na winst bij Zulte Waregem (1-2), draws tegen OHL (1-1) en Standard (0-0) en verlies tegen Club Brugge (1-2) zit er druk op de ketel.

De punten zijn belangrijk en zijn nog altijd een afrekeningsmiddel voor elke trainer. Maar er is meer dan het naakte cijfer: er heerst onvrede bij de spelers, technische staf en het bestuur.

Een speler, met name de kapitein van vorig seizoen Sébastien Dewaest, is enkele dagen geleden naar de B-kern gezet na een aanvaring of discussie met trainer Wolf. Dat is geen teken van eenheid.

Ik wil hier nu niet alle schuld richting Hannes Wolf sturen, maar met de match van vanavond in Beerschot en volgende zondag thuis tegen KV Mechelen zullen er eerst punten in de bak moeten komen én moet ook het speelplezier terugkomen.

Anders houdt het wellicht op voor de Duitser. Zo gaat dat nu eenmaal bij een topclub.

Wolf zal moeten bewijzen dat zijn spelers zijn plannen kunnen uitvoeren en kunnen omzetten in resultaten.

De Duitser leest het spelletje heel goed, maar dat is niet voldoende. Zijn tactiek springt een beetje alle kanten op. Dan met één spits, dan met twee.

Schuiven en schaken is allemaal oké, maar de spelers moeten het begrijpen en moeten zich goed voelen. En spelers moeten ook ondervinden dat een trainer hen beter maakt. Daar worden vraagtekens bij gezet.

Wolf kan zich ook niet verstoppen achter het feit dat de kern niet of te laat is samengesteld. Deze spelersgroep heeft de potentie om aan de top mee te spelen. Het is aan de trainer om dat er nu uit te halen.

Met de herstelde Onuachu en de terugkeer van de langgeblesseerde Thorstvedt heeft Wolf alvast meer opties.

En toch komt er in de verte een storm opzetten. Vanavond is het aan Wolf en zijn spelers om ervoor te zorgen dat morgen de zon schijnt in Genk en dat de onweerswolken verdreven zijn.