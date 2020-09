Primoz Roglic: "Mogen in slotweek concentratie niet laten verslappen"

Ook belangrijk op de rustdag: de coronatesten. "We hebben allemaal negatief getest. Daar ben ik natuurlijk erg blij om. Stress om die test had ik niet. Dat heb je toch niet in de hand. We volgen gewoon alle regels die we moeten volgen."

"We hebben vandaag een ritje gemaakt met de ploeg. Daarbij hebben we ook de slotklim van de etappe van morgen verkend. Ik heb de benen wel even getest, ja, gewoon om het koersritme wat vast te houden. Dat is toch beter met het oog op wat nog moet komen."

Hoe welgekomen is de rustdag voor de nummer 1 in het klassement? "Ik hou er natuurlijk van om te koersen, maar we hebben al enkele zware ritten gehad. Dan is zo'n rustdag wel welkom om wat te recupereren en de laatste week voor te bereiden", vertelt de 30-jarige Sloveen.

"Het is niet aan mij om tijd te winnen"

Met nog een week voor de boeg beschikt Primoz Roglic over de beste papieren: een voorsprong van 40 seconden en een sterke ploeg achter zich. "Het team acteert op heel hoog niveau, dat is mooi. Ik denk dat we optimistisch mogen zijn voor de laatste week", vindt Roglic.

"We doen mee, we zijn allemaal heel sterk. Ook mentaal weet ik intussen wel wat het is om leider te zijn in een grote koers. Daar wen je wel een beetje aan, ook met de ploeg."

"Het is nu zaak om in de laatste week onze focus te behouden, zodat er geen domme dingen gebeuren. Dat mag ons niet overkomen. We mogen de concentratie niet laten verslappen. We doen het nu goed en dat moeten we volhouden."

Vreest Roglic nog zijn jonge landgenoot Tadej Pogacar? "Het is niet aan mij om tijd te winnen", reageert hij nuchter. "Tadej is een aantal jaar jonger dan ik, maar hij is een heel goeie vriend en een supergetalenteerde renner. In Parijs zal er sowieso een Sloveen in het geel staan. Hopelijk ben ik dat."