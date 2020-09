Mads Pedersen zal zijn wereldtitel niet verdedigen in Imola

Pedersen, die momenteel de Tour rijdt, won vorig jaar in Harrogate na een zware en doorregende wedstrijd. Hij troefde toen in een sprint met drie de Italiaan Matteo Trentin en de Zwitser Stefan Küng af. De Deen acht de omloop dit jaar echter te zwaar en zal er dus niet bij zijn.

Op het loodzware parcours in het Italiaanse Imola gaat de rol van kopman in de Deense selectie naar Jakob Fuglsang. De 35-jarige Fuglsang, vorige maand winnaar van de Ronde van Lombardije en vorig jaar de beste in Luik-Bastenaken-Luik, vindt er een parcours op zijn maat.

"Het parcours is geschikt voor renners die uitblinken in de Ardense klassiekers. Jakob Fuglsang is een van hen", verduidelijkt bondscoach Anders Lund. "Hij gebruikt de Tirreno-Adriatico om zich voor te bereiden en zal ook een hoogtestage inlassen. Hij volgt een precies plan om voor winst te kunnen gaan in Italië."