Lampaert keert in Slovakije terug na sleutelbeenbreuk: "Wil er titel verdedigen"

Op 5 augustus ging Lampaert in de finale van Milaan-Turijn tegen de vlakte. De renner van Deceuninck-Quick Step kon een verkeersdrempel niet meer ontwijken en kwam hard ten val. Hij brak daarbij zijn linkersleutelbeen.

Nu woensdag maakt Lampaert in de Ronde van Slovakije (2.1) zijn comeback in het peloton. Een speciale race voor Lampaert, die er vorig jaar de eindzege pakte. "Ik ben heel blij aan de start te staan van deze erg mooie wedstrijd", reageert Lampaert.

"Het wordt mijn derde opeevolgende deelname en ik kom er heel graag. Het is een prachtig land en onze partner Janom is een wedstrijdsponsor. We worden er altijd goed behandeld."

"Ik kijk ernaar uit mijn titel te verdedigen, ook al weet ik dat het heel erg moeilijk wordt omdat het mijn eerste wedstrijd wordt na mijn blessure. Ik ben niet zeker hoe goed mijn conditie is, maar ik ben nieuwsgierig om te zien hoe het zal gaan."

Voor Lampaert past de wedstrijd in zijn voorbereiding op zijn hoofddoelen van het najaar: de Vlaamse klassiekers. Mogelijk probeert hij in Slovakije zich ook nog te bewijzen tegenover bondscoach Rik Verbrugghe. Die maakte vandaag bekend dat Lampaert reserve is voor de WK-tijdrit, indien hij toont dat zijn vorm goed genoeg is.