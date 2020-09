Groene trui Sam Bennett: "Was helemaal niet naar hier gekomen voor groen"

Bennett zal vooral zijn ex-ploegmakker Peter Sagan in de gaten moeten houden. "Peter is een van de beste renners ter wereld. Hij is heel sterk. Hij wordt een moeilijke tegenstander de komende dagen. Het wordt nog een gevecht. Er komt wel wat bij kijken, ook mentaal. Maar de ploeg helpt me wel goed. Zij doen een geweldige job."

"Ik ging voor ritzeges en plots stond ik er goed voor in het puntenklassement. Groen was ineens een mooie kans. Nu wil ik proberen om de groene trui mee naar huis te nemen. Ik heb nu een mooie voorsprong, maar dat kan snel veranderen."

Hij was naar de Tour gekomen om sprintzeges te boeken, maar op de tweede rustdag prijkt Sam Bennett ruim aan kop in het puntenklassement. "Dat had ik zelf ook niet verwacht. Ik was niet naar hier gekomen voor groen", vertelt de sprinter van Deceuninck-Quick Step.

Hoe gaat Bennett met de druk om? "Het is zo belangrijk om mentaal sterk te blijven", weet de Ier. "Het kan zo snel gaan in de finale. Soms is het nog 5 km en voel je je benen niet meer en dan zit je plots voorin in de slotkilometer en zijn je benen toch ineens daar."

"In de Tour is het altijd heel lang wachten, focus houden en blijven knokken. Ik zit nu in een nieuwe positie en het klopt dat die groene trui voor een ander soort druk zorgt, maar ik heb het gevoel dat ik daar wel goed mee omga. Je raakt het ook wel wat gewend."

Heeft Bennett al aan de sprint op de Champs-Elysées gedacht? "Dat is wel de sprint waar je als kind naar kijkt, met die camera die zijdelings meeglijdt met de renners. Dat wordt cool. In Parijs kunnen sprinten in de groene trui is al geweldig op zich. Ik wil nu gewoon die groene trui winnen."