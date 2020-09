VIDEO: Annemiek van Vleuten lacht met zichzelf als ze bergop omvalt op steil grindpad

Van Vleuten had de schifting gemaakt en lag op dik 12 km van de streep in Arcidosso een halve minuut voor op landgenote Anna van der Breggen. Het ging evenwel plots zo steil bergop, dat Van Vleuten onderuitging. Ze liep/wandelde de volgende tientallen meters dan maar naar boven, een ongewoon beeld.

Een neutrale volger kwam toegesneld en hielp haar weer in het zadel. Haar klikpedaal vond ze niet meteen. Maar ze was niet van slag en slaagde er nog in om in de laatste 12 km nog 45 seconden verder weg te rijden van Van der Breggen. De rest was nog meer teruggeslagen.

Van Vleuten vond de beelden op Twitter niet om aan te zien, maar kon er ook hartelijk om lachen. "Ik dacht dat ik aan het "lopen" was, maar het leek eerder wandelen." Wie laatst lacht, best lacht, zeker?

Al had ze ook een kritische boodschap: "Soms vragen mensen me hoe je benen voelen als je alles geeft. Ik denk dat deze video dat toont... Ik kon niet meer lopen of in mijn pedalen... Maar het is ook een voorbeeld dat grindsecties in rittenkoersen onnodig, gek en gevaarlijk zijn. Hou het bij 1 dag in bvb. de Strade Bianche."