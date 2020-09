Thibau Nys wordt 13e in zijn eerste cross, zege voor Zwitser Forster

Geen aparte beloftecategorie in de EKZ-cross in Baden en dus reed Thibau Nys mee met de elite. Hij kon na de start nog opschuiven naar een plek in de top 10, maar hij meldde zich nooit vooraan. Nys werd uiteindelijk 13e.

Een grote rol was er voor een andere landgenoot: Vincent Baestaens. Hij dicteerde lange tijd de wet, maar hij was niet opgewassen tegen een Zwitsers clubje. Ze floten Baestaens terug en in de laatste ronde ging Forster er vandoor. Hij kwam solo over de finish.

Baestaens sprintte wel nog mee voor plaats twee en haalde het tegen Kevin Kuhn, de wereldkampioen bij de beloften.