De Cauwer over Van Aert: "Grootste metamorfose die ik ooit zag bij een renner"

De metamorfose van Van Aert

Wat een beeld. Egan Bernal en Nairo Quintana haken af in de groep der favorieten en zien hun eindklassement in rook opgaan. Maar nog straffer: het was Wout van Aert die de Colombianen vaarwel zei met een ultrasterke kopbeurt op de Grand Colombier.

"Had je dat voor de Tour gezegd, dacht je dat je droomde", zegt José De Cauwer in onze Facebook Live. "De Wout van Aert die we nu zien, is een andere renner dan die we voor zijn valpartij zagen. Wat hij laat zien, is de grootste metamorfose die ik ooit gezien heb in het leven van een wielrenner."

"Van een goede veldrijder - absolute top - naar een 3e plek in de Strade Bianche (in 2018), maar niemand ter wereld had ooit kunnen zeggen dat hij nu dit zou doen. Het is een metamorfose tot en met."

Een grote ronde winnen, dat zag Michel Wuyts gisteren in onze Facebook Live niet meteen gebeuren voor Van Aert. Een kleinere rittenkoers ziet Van Aert misschien zelf wel gebeuren. "Ik denk niet dat Wout bezig is met een grote ronde. Er zijn er die de switch naar een grote ronde hebben geprobeerd, maar dan moet je zo veel opofferen. Ik denk niet dat hij daarmee bezig is."