Zondagskind Pogacar klopt Roglic, Van Aert sloopt Bernal en Quintana

De Slovenen hebben hun status in de Ronde van Frankrijk nog eens onderstreept. Net als vorige zondag in de Pyreneeën schreef Tadej Pogacar (UAE) ook deze zondagsrit op zijn naam, min of meer met de goedkeuring van gele trui Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Die blijft stevig op zijn troon na een "ploegentijdrit" van zijn knechten. Egan Bernal (Ineos) en Nairo Quintana (Arkea-Samsic) kapseisden.