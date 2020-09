Sagan "hoopte meer punten te pakken", Bennett "voelde zich beter dan gisteren"

Sagan: "Het doel was om meer punten te pakken"

"Het doel was om er meer te pakken, maar uiteindelijk is het het beste wat we konden doen. Iedereen reed enorm offensief in de finale. Het is een moeilijke Tour en ik moet mijn ploegmaats bedanken voor hun geweldig werk, niet enkel vandaag, maar elke dag al sinds de start van de Tour."

"We wilden de wedstrijd hard maken om zo de sprinters op afstand te kunnen zetten", zei Sagan na afloop. "We hebben heel de dag hard gewerkt daarvoor, tot de aankomst. Ik ben op de vierde plaats geëindigd en ik heb punten gepakt voor de groene trui."

In het eerste deel van het plan slaagde de Duitse formatie met glans, maar Sagan kon de sterke voorbereiding wel niet afronden. De Slovaak had geen antwoord op de aanval van Kragh Andersen en sprintte in Lyon naar een vierde plaats.

Vanaf de start vandaag was het duidelijk: Bora-Hansgrohe zou de rit controleren om Bennett overboord te gooien en Sagan de volle pot in het puntenklassement te schenken.

Bennett: "Ik had al snel door dat Bora me pijn ging doen"

Sam Bennett kende net als gisteren een loodzware dag. De Ier verweerde zich kranig maar moest uiteindelijk toch overboord. Daardoor zag hij Sagan naderen tot op 43 punten van hem. Bennett houdt dus nog steeds een riante bonus over.

"Het was een harde dag, maar ik voelde me veel beter dan gisteren", reageerde Bennett ietwat verrassend. "Vrijdag was ik bekaf, vandaag was ik herboren."

"Ik had al snel door dat Bora me pijn ging doen vandaag. Ze maakte de koers hard. In de tussensprint heb ik mijn krachten wat gespaard voor de beklimming. Maar ik zag dat ze me daar wilden afmatten. Daar hebben mijn benen me in de steek gelaten."

"Op 1 km van de top moest ik passen. Het lukte net niet. Maar ik bedank de ploeg voor het fantastische werk", besluit Bennett. De strijd om groen belooft alvast nog een boeiend schouwspel te worden tijdens de laatste week.