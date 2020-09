Michel Wuyts: "Voor Sagan wordt het een werk van lange adem, maar hij kan dat aan"

"De Belgen rekenden heel goed vooruit"

De 14e rit leek op maat gesneden voor de aanvalslustige landgenoten, maar in de finale konden ze geen hoofdrol spelen. "Ik had gehoopt dat de Belgen in Clermont-Ferrand met 7 à 8 zouden staan drummen om mee te zijn in een vroege vlucht. Maar dat was helaas niet het geval."

"Ze rekenen heel goed vooruit", stelt Wuyts. "Ze wisten verduiveld goed dat Sagan zich niet zou neerleggen bij een tweede plaats in het puntenklassement en dat zijn ploeg iets zou ondernemen. De Belgen zijn, slim als ze zijn, daarom niet meegesprongen in die vroege vlucht."

Ziet Wuyts nog een Belg zegevieren in de laatste Tourweek? "Ik denk aan Van Aert op de Champs-Elysées. Op voorwaarde dat de hoge heren van Jumbo-Visma eens op een goede manier de sprint willen aantrekken. Dan zitten ze bovendien ook zelf vooraan in de veilige zone. Misschien kan Van Aert zichzelf wel overtreffen in de klimtijdrit op de voorlaatste dag? You never know."

Een andere Belg die zich gisteren toonde was Thomas De Gendt, al wilt het voorlopig niet echt lukken voor de aanvaller van Lotto-Soudal. "Hij deed iets wat hij normaal niet doet, aanvallen in de finale."