De troeven voor rit 14: Italië, Denemarken en Zuid-Afrika versus België

Matteo Trentin hield zich in deze Tour voorlopig beperkt tot enkele verre ereplaatsen en een bijrol in het groene gevecht.

De 31-jarige Italiaan mag zich dus wat meer in de kijker rijden en aankomstplaats Lyon zal bij hem een belletje doen rinkelen. Hij was er in 2013 de snelste van een vluchtersgroep, goed voor zijn eerste van voorlopig 3 ritzeges in de Tour.



Met Alberto Bettiol haalt nog een Italiaan onze shortlist. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen rijdt een anonieme Tour, maar de ritwinst van ploegmaat Daniel Martinez gisteren heeft hem misschien extra geprikkeld?

Met een lotje uit het Sunweb-kamp speel je in deze Tour altijd op veilig. Søren Kragh Andersen was donderdag een van de voorbeeldige luitenanten van Marc Hirschi en misschien is de Deen vandaag wel de spits bij het aanvallersblok?

Ook Daryl Impey mag zijn Tour wat meer kleur geven. De Zuid-Afrikaan is intussen al 35 jaar en moet volgend seizoen aan de bak voor Chris Froome bij Israel Start-Up Nation. Als hij nog eens zijn kans wil gaan, dan zal het wellicht in deze editie moeten gebeuren.



Zijn we de Belgen dan vergeten? Zeker niet, maar de voorbije dagen konden onze landgenoten geen hoofdrol vertolken. We houden hun rol vandaag dan ook voor een keertje beperkt tot die van joker. En dan komen we toch weer uit bij Greg Van Avermaet. Valt de puzzel vandaag eindelijk nog eens in elkaar?