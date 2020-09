Genk haalt Zwitsers toptalent dat met 1 assist 9 man in de wind zette

Racing Genk heeft zich versterkt met de Zwitserse middenvelder Bastien Toma. De 21-jarige belofte-international tekende voor 4 jaar. De creatieve en polyvalente middenvelder moet de lijnen uitzetten in aanvallend opzicht. Hij komt over van FC Sion, waar hij in 2018 de wereldpers haalde met een geniale assist.

Toma is geboren in Sion, zette in 2008 zijn eerste voetbalpasjes bij FC Sion en bleef daar tot nu. Hij debuteerde op zijn 18e in het eerste elftal. Hij werd nadien al snel aanvoerder en wordt intussen beschouwd als een van de grootste talenten van het Zwitserse voetbal. Sinds zijn debuut in de hoofdmacht van Sion in november 2017 kwam hij tot 91 officiële duels, waarin hij 10 keer scoorde en 12 assists gaf. (lees voort onder tweet)

Toma gaat in 2018 viraal met assist die 9 (!) spelers in de wind zet

Bij voetbalkenners zal Bastien Toma misschien een belletje doen rinkelen als de speler die in oktober 2018 de internationale voetbalpers haalde met een splijtende assist. In een duel met Xamax zette de youngster met een geniale no-look-pass 9 tegenstanders in de win, Waarna zijn teammaat Lenjani kon scoren. De video van de assist ging viraal en werd in geen tijd meer dan 1 miljoen keer bekeken.

Bekijk de wereldassist van Toma uit 2018:

