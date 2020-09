Paul Herygers over misbaar Van Aert: "Hij mag zijn frustratie uiten"

"Na de Ronde van Polen hoor je dit niet meer te doen"

Wout van Aert kreeg in volle sprint een stevige duw van Peter Sagan en mocht een mogelijke derde ritzege in deze Tour meteen vergeten. Sagan snelde nog naar de tweede plaats, maar werd gedeclasseerd.

Ook Paul Herygers vindt dat Sagan te ver gegaan is. "Na wat we in de Ronde van Polen meegemaakt hebben, hoor je dit niet meer te doen. Het was vrij brutaal. Gelukkig is Van Aert stabiel en kon hij zijn gewicht in de schaal werpen. Anders had het fataal kunnen aflopen."

Herygers is tevreden dat de wedstrijdjury ingegrepen heeft door Sagan te declasseren. "Ze hebben ballen aan hun lijf. Moeten we elke keer wachten op een valpartij? Van Aert is een loepzuivere sprinter, probeer die lijn door te trekken. Fatsoenlijk sprinten, blijf op uw lijn. Als er geen gat is, is er geen gat."

De wedstrijdjury vond dat ook het gedrag van Van Aert niet door de beugel kon. Hij kreeg een boete voor zijn opgestoken middenvinger naar Sagan. Herygers heeft begrip voor het gebaar van Van Aert.

"Ik vind dat oké. Hij mag zijn frustratie uiten. We weten allemaal wat er gebeurd is in de Ronde van Polen. Als dat vandaag weer gebeurd was, hebben we dan niks geleerd uit het verleden? Die middenvinger was misschien maar een signaal om te zeggen dat het erover was."