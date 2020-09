Ewan benut laatste sprintkans voor Parijs, Van Aert vloekt op Sagan

Caleb Ewan heeft zijn 2e zege in deze Tour gepakt. Bij de laatste echte sprintkans voor Parijs maakte Wout van Aert zich in Poitiers los van de rest en leek op weg naar zijn 3e succes, maar de Belg viel net te vroeg stil na een duwtje van Peter Sagan. Caleb Ewan ging er nog over, voor Sagan en groene trui Sam Bennett.