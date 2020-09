Izagirre breekt sleutelbeen en middenhandsbeentje bij val

Het was een troosteloos beeld: Ion Izagirre die aangeslagen en bebloed op de stoep zat na een valpartij. De Spanjaard moest meteen een punt achter zijn Tour zetten.

Na onderzoek blijkt nu dat Izagirre bij zijn val zijn rechtersleutelbeen en zijn derde rechter middenhandsbeentje gebroken heeft. Hij had ook een rist hechtingen in zijn kin en kaak nodig.

"Ion zal deze nacht in het ziekenhuis doorbrengen onder toezicht", klinkt het bij Astana. Voor de Kazakse ploeg is het een flinke tegenvaller. Izagirre was voor kopman Miguel Angel Lopel een belangrijke helper in de bergen.