Primoz Roglic: "We verdienen het geel, maar elke dag wordt nu een uitdaging"

Voor Primoz Roglic verloopt de Tour voorlopig naar wens. De Sloveen ging de rustdag in als leider en ligt nog steeds op koers om ook in Parijs op het hoogste schavotje te staan. "Maar er kan nog veel gebeuren, pas na de tijdrit op de voorlaatste dag zal alles duidelijk zijn."

"De druk wordt nu alleen maar groter"

Jumbo-Visma mag na een sterke start pronken met de gele trui. Dik verdiend, vindt Roglic. "Voor de manier waarop we tot nu toe hebben gekoerst en wat we al gepresteerd hebben, verdienen we de gele trui volgens mij wel. Ik ben blij en trots om hem te mogen dragen." Roglic is niet de man van de grote uitspraken. Hij blijft dan ook op zijn hoede. "De druk wordt nu alleen maar groter. We moeten geconcentreerd én gezond blijven. Elke dag zal een uitdaging worden, misschien nu nog wat meer omdat we de gele trui hebben." "We hebben nu een iets duidelijker beeld van de verhoudingen, maar er kan nog veel gebeuren. Pas na de tijdrit naar La Planches des Belles Filles op de voorlaatste dag zal alles duidelijk zijn."

Ik heb veel respect voor Pogacar, maar tijdens de race gunnen we elkaar natuurlijk niks.

"Bijzonder dat de twee beste renners uit Slovenië komen"

Roglic pakte gisteren de leiding in het klassement over, terwijl zijn landgenoot Tadej Pogacar de ritzege wegkaapte. "Hij was de voorbije dagen in de Pyreneeën een van de sterkste renners", zegt Roglic. "Toen hij zaterdag aanviel, was er niemand die hem kon volgen."



"Het is voor mij ook erg leuk om twee jongens uit Slovenië het hier zo goed te zien doen. Ons land heeft maar 2 miljoen inwoners. Het is best bijzonder dat de twee beste rijders op dit moment uit Slovenië komen."



Maar dat betekent niet dat er straks een Sloveens pact komt. "Tijdens de race gunnen we elkaar natuurlijk niets, maar ik heb wel veel respect voor hem."

Bekijk hier het interview met Primoz Roglic:

Dumoulin: "Persoonlijk had ik toch op meer gehoopt"

Bij de start van de Tour wat het nog onduidelijk wie de echte kopman zou worden bij Jumbo-Visma: Primoz Roglic of Tom Dumoulin. Intussen is het duidelijk dat Dumoulin zijn klassementsambities moet opbergen en daar baalt de Nederlander toch van. "Als ploeg doen we het geweldig, maar persoonlijk had ik toch op meer gehoopt. Maar ik weet niet of ik dat na zo'n lange periode van inactiviteit ook mocht verwachten. Ik ging er open in." "Het was voor mij balen dat het qua prestaties afgelopen weekend in de Pyreneeën tegenviel. Ik weet dat het niet elke wedstrijd feest is, maar ik had toch gehoopt mee te kunnen doen voor de overwinning." De opdracht voor Dumoulin is nu wel glashelder: Roglic mee aan het geel in Parijs helpen. "Ik word nu de laatste man voor Primoz. Met als rol om volle bak door te rijden tot de finish. Het is niet de bedoeling op kop te rijden en me dan uiteindelijk terug te laten vallen en 20 minuten later aan te komen." "Misschien kan ik een keer meesluipen in een ontsnapping. Dat andere renners uit het klassement achter mij aan moeten rijden. Maar de komende weken zullen vooral in het teken staan van het verdedigen van de gele trui." "Ik denk dat wij in staat zijn dit nog twee weken te doen. De concurrenten hebben ook een hoog niveau. We zullen het slim moeten blijven aanpakken. De derde week gaat de doorslag geven, wie dan de meest frisse benen heeft."