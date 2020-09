Gilbert fietst al 2 dagen: "Doe het rustig aan en ervaar weinig pijn"

"Ik trok nu met vertrouwen naar de Ronde van Frankrijk en dan eindigt die na 100 kilometer door een val. Dat is vervelend, maar je moet vooruitkijken", zegt Gilbert aan de Franse radiozender Europe 1.

Twee jaar geleden belandde hij, ook tijdens de Tour, in een ravijn. De editie erna moest hij opgeven door ziekte.

Gilbert blijft niet bij de pakken zitten na zijn val en opgave in Frankrijk. Hij brak zijn knieschijf tijdens de openingsetappe. "Het gaat om een verticale breuk, minder erg dan in 2018. Ik kan dus met de fiets rijden."

Als de pijn na zes uur draaglijk is en mijn knie van de inspanning niet verdubbelt qua volume, kan ik stilaan weer aan competitie denken.

Zaterdag zat de Belg voor het eerst weer op de fiets om zijn conditie terug te vinden. "Ik heb toen een tochtje gedaan van anderhalf uur, naar de Col d'Eze."



"Zondag zat ik bijna 3 uur op de fiets, ook met een colletje onderweg. Ik deed het rustig aan en voelde weinig pijn eigenlijk. Het doel is nu om rustig verder op te bouwen naar tochten van 5 à 6 uur."



"Als de pijn na 6 uur draaglijk is en mijn knie van de inspanning niet verdubbelt qua volume, kan ik stilaan weer aan competitie denken. Maar ik bekijk het dag per dag en kan nog niet zeggen wanneer dat is."