Geluisterd naar "Ollie" in Fichebak? Bekijk hier de waanzinnige jumps

Ali Boulala en de 'Lyon 25'

Verstopt tussen een wolkenkrabber en een verhoogde straat in Lyon ligt een imposante trap van 25 treden zonder trapleuning. Enkel de skater, een skateboard en een gat van 4,5 meter diep en 7 meter lang om te overbruggen. Je moet een beetje gek zijn om je eraan te wagen, maar dat klinkt in 2002 als muziek in de oren voor Ali Boulala. De Zweed is dan 23 jaar en op de top van zijn kunnen, maar de 'Lyon 25' laat zich niet zomaar temmen.

13 jaar na Ali Boulala temt "Jaws" de Lyon 25

Waar Ali Boulala er niet in slaagt om de 'Lyon 25' te bedwingen, is 12 jaar later Aaron Homoki, beter bekend als Jaws, de volgende skater die zich waagt aan de waanzinnige sprong. Het lukt niet bij zijn eerste poging, maar een jaar later doet hij het wel. Ook al moest hij daarvoor eerst een veiligheidsagent overtuigen om het te mogen doen.

Tony Hawk landt de eerste 900

In 1999 heeft Tony Hawk daar de eerste 900, 2,5 keer rond je as draaien, ooit geland in een ramp. Dat leek onmogelijk, tot Tony Hawk zijn zinnen erop zette.

Mitchie Brusco doet nog straffer dan Tony Hawk: 1260

De 900 van Tony Hawk was nog in de vorige eeuw, in deze eeuw zijn we al een draai verder. In 2019 En in 2019 draaide de skater Mitchie Brusco 3,5 keer rond zijn as en zo landde hij de eerste 1260 ooit. Het was op een veel grotere ramp dan Tony Hawk, maar het blijft indrukwekkend om te zien.

