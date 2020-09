Kirsten Flipkens: "Plots moet ik verplicht op mijn kamer blijven"

Kirsten Flipkens is uitgeschakeld in het enkel- en in het dubbelspel op de US Open, maar ze mag New York voorlopig niet verlaten.

Onze landgenote wil graag terug naar Europa om Roland Garros voor te bereiden, maar ze moet in quarantaine in haar hotelkamer. Dat kreeg ze vandaag te horen.

"Ik heb juist het nieuws gekregen dat we verplicht zijn om in onze kamer te blijven", schrijft Flipkens op Instagram.

"Terwijl we gisteren het slechte nieuws hadden gekregen dat we moesten blijven tot het volgende weekend, maar dat dezelfde regels van kracht bleven in verband met trainen, aparte fitnessruimte, .... En nu moeten we opeens in quarantaine blijven in onze hotelkamer?"