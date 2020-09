Sporza-troeven voor rit 6: doorslagje van vorige aankomst bergop?

In de etappe naar Orcières-Merlette was er niet veel aan Primoz Roglic te doen en de finale van vandaag doet sterk aan die van dinsdag denken. Betekent dat dat we de Sloveen nu al mogen opschrijven?

Dat zal misschien wel afhangen van Julian Alaphilippe, die mogelijk getergd is omdat hem zijn gele trui werd afgenomen gisteren. Hij liet toen al weten vandaag opnieuw alles in de strijd te gooien. Voor een ritzege, maar misschien ook opnieuw voor het geel?

Twee andere kandidaat-winnaars zijn Tadej Pogacar en Thibaut Pinot. Pogacar eindigde in Orcières-Merlette tweede achter Roglic en zal misschien uit zijn fouten van toen geleerd hebben. Pinot vindt een aankomst naast zijn hart en lijkt elke dag beter te rijden na zijn val in de eerste etappe.

Als joker van de dag kiezen we voor een vluchter. Dat had ook Herrada, Fraile of Kämna kunnen zijn, maar Nicholas Roche kondigde op Twitter al aan dat hij gisteren expres tijd heeft genomen om vandaag mee te glippen. Met succes?