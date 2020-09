Sporza-troeven voor rit 5: dagje voor Van Aert of Van Avermaet?

Wout van Aert heeft zich de voorbije dagen weggecijferd voor zijn kopmannen, maar gisteren kondigde hij al aan dat hij vandaag zijn kans zou mogen gaan. In de rit naar Orcières-Merlette zagen we dat het met zijn conditie wel snor zit, maar is zijn sprint ook op snee?

Van Aert moet het dan wellicht opnemen tegen sprinters als Sam Bennett, Giacomo Nizzolo en Caleb Ewan. Vooral die laatste tankte een hoop vertrouwen met zijn zege op maandag. Is hij begonnen aan een nieuwe reeks?

Als joker gaan we voor Greg Van Avermaet, al had dat evengoed een Julian Alaphilippe kunnen zijn. Van Avermaet toonde in de eerste dagen al dat zijn vormpeil prima is, maar hij moet wel hopen dat de pure sprinters in de lastige finale overboord gekieperd worden.