Kansje krijgen, kansje grijpen: Wout van Aert klopt alle topsprinters na wandeletappe

Bekijk de machtige sprint van Wout van Aert:

De 5e etappe van de Tour in een notendop:

Wout van Aert boekt knappe sprintzege in de 5e Tourrit

Het lange wachten wordt beloond met een machtige ontknoping

We geven het grif toe: de term geschiedenisloos wordt gemakkelijk aan een etappe gekleefd, maar vandaag was absoluut het prototype van een dagje zonder verhaal.

Toen de wedstrijdleiding het licht op groen zette, toonde geen enkele levende ziel interesse in een dagje aan het front. Het peloton weet dus toch wat solidariteit betekent.

Zelfs na de tussensprint – waar Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) het groen virtueel overnam van Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) – bleef het windstil in de bende.

De vingers werden dan maar gekruist voor de voorspelde mistralwind, maar ook die potentiële onruststoker opteerde voor een zeer uitgebreid middagdutje.

Ineos buffelde nog even in de finale, maar de poging werd rustig in de kiem gesmoord.

In de hectische en technische finale was het afwachten of de rassprinters concurrentie zouden krijgen van de punchers.

Sunweb nam het commando resoluut in handen en deed een lead-out uit het boekje. Topspits Cees Bol kreeg Wout van Aert (Jumbo-Visma) aan zijn wiel en de alleskunner nam de Nederlander op het gepaste moment te grazen.

Klasbak Van Aert, die in de voorbereiding helemaal alleen stond, kreeg zijn kans en greep die – min of meer fluitend – met beide handen. Bol baalde met de tweede plaats, nummer 3 Bennett krijgt het groen als troostprijs.

Het wedstrijdverhaal kreeg na de finish overigens toch nog een opvallende wending: Julian Alaphilippe is het geel kwijt na een straf van de jury.