Jasper Philipsen: "Niet veel renners zo veelzijdig als Wout van Aert"

Wout van Aert heeft zijn rit te pakken in de Tour de France. Heel wat om over na te kaarten dus en dat deden we met Jasper Philipsen. De sprinter van UAE Team Emirates is momenteel op stage in Girona.

Ook Jasper Philipsen zat voor zijn scherm gekluisterd tijdens de ontknoping van de 5e Tourrit en zag hoe Van Aert het na een perfecte sprint knap afrondde. “Sunweb heeft een enorm sterke trein en dan is het de kunst om dat wiel te kiezen. Iedereen wil dat, maar de anderen kwamen te laat.”

“Met de lead-out van Sunweb was het onmogelijk om van ver te komen. Ik denk dat Wout gewoon heel cool was, dat wiel koos en ook nog overschot had. Hij heeft geen ploeg om de sprint aan te trekken en zit natuurlijk een beetje geïsoleerd. Hij moet profiteren van andere ploegen en dat doet hij perfect.”

Bewijst deze overwinning dat sprinttreintjes niet meer nodig zijn?

"Dat hangt van sprinter tot sprinter af. Ik denk dat de kans op slagen groter is in een massasprint als er een sprinttrein is. De andere keren moet je vertrouwen op geluk of op andere ploegen van andere renners." "Ik vind het zelf nogal riskant om zonder lead-out te rijden. Maar Wout is gewoon enorm sterk en daarom kan hij zich wel eens een klein foutje veroorloven."

Is dit straffer dan wat Tom Boonen deed in de Tour?

Gisteren sleurde hij nog op kop op de slotklim, vandaag sprintte hij overtuigend naar de winst. Van Aert lijkt onvermoeibaar. "Wout had zelf al gezegd dat zijn conditie uitstekend is en dat hij daardoor ook heel snel recupereert." "Daarom kon hij dit vandaag doen met relatief frisse benen. Ik denk dat Boonen ook net iets zwaarder was en Wout is wat meer allround. Hij is ook een sterke tijdrijder en kan ook heel goed bergop. Ik denk dat er op dit moment niet veel renners rondrijden zoals Wout, die zo veelzijdig zijn."

Had Van Aert niet voor groen moeten gaan?

"Die afspraken zijn op voorhand gemaakt, Wout wist dat ook. Dat is allemaal goed besproken. Het is heel jammer, maar wat niet is, kan nog komen. Natuurlijk mag je ook niet te veel kansen laten liggen in je carrierere." "De Tour is ook nog niet zo lang bezig. Wie weet, pakt hij hier en daar nog wel wat punten. Maar ik denk niet dat het op dit moment zijn ambitie is. Dat heeft hij al vaker laten uitschijnen."

Wie is de favoriet voor geel?

"Er zijn verschillende kandidaten. Bij ons in de ploeg doet Pogacar het ook heel goed. Hopelijk kan hij in de schaduw nog wat kan doorgroeien in het klassement. Ik ben ervan overtuigd dat hij een goede Tour zal rijden." "Hij heeft me al vaak verrast, hij is een enorm sterke renner. Ik denk dat hij hoge ogen zal gooien. Het podium zou heel mooi zijn. Het is een ambitieus, maar realistisch doel."

