"Het open boek" in Primoz Roglic: "Als je zwangere vrouw belt, dan rijd ik met je naar huis"

"In de ploeg is Primoz wel een open boek", vertelde Bram Tankink gisteren in Vive le Vélo.

Roglic, gisteren ritwinnaar in de Tour, oogt soms wat gesloten, maar Tankink houdt alleen maar goeie herinneringen over aan de koersen die hij nog met de Sloveen heeft kunnen rijden in de schoot van LottoNL-Jumbo, de voorloper van Jumbo-Visma.

"In de Ronde van Romandië van 2018 deelde ik de kamer met Primoz", begon Tankink zijn anekdote. "Maar mijn vrouw zou bevallen en was net in die week uitgerekend."

"Ik vroeg aan de ploegleiding of het wel verstandig was om de kamer met Primoz te delen."

"Als mijn vrouw me zou bellen, dan zou ik meteen naar huis gaan. Dat kon 's nachts gebeuren en Primoz moest die ronde winnen. Dan zou je een poppenkast krijgen."

"Roglic was bij dat gesprek en zei: neen, het is prima zo. Elke avond zei hij: "Als je vrouw belt, dan ga ik met je mee. Ik rijd, we gaan samen." Hij vond dat nog leuker dan die hele koers. Hij is een hele goeie ploegmakker."

Voor de volledigheid: Tankink werd na de Ronde van Romandië vader van zoontje David, Roglic stak de Zwitserse rittenkoers op zak.