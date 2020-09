Thomas Pieters wordt opgevist voor 2e major van 2020: de US Open

Thomas Pieters beleeft goeie tijden. Hij werd deze zomer voor de eerste keer vader en speelde goed in zijn eerste toernooien sinds de coronabreak: hij werd 3e en 15e in Engeland.

Zo bleef hij in de top 80 op de wereldranglijst en dat levert hem nu een plaats op op de US Open. Voor Pieters wordt het zijn derde deelname aan de US Open. Zowel in 2017 en 2019 haalde hij het weekend niet.

Pieters zal niet de enige Belg op de US Open zijn, want ook Thomas Detry heeft zich gekwalificeerd. Detry plaatste zich dankzij zijn goeie prestaties op de "UK Swing" van de European Tour. Voor Detry wordt het zijn eerste major, de vier toptoernooien in golf.