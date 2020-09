Gent eerst thuis bij eventuele CL-play-off, Charleroi kan Partizan treffen

Gisteren werd er in Zwitserland al geloot voor de 3e voorronde in de Champions League en de 2e voorronde in de Europa League. Voor AA Gent kwam Rapid Wenen als tegenstander uit de bus.

Vandaag werd geloot voor de play-offs in de Champions League. Dat Gent bij winst tegen Rapid de winnaar van Dinamo Kiev-AZ zou treffen, was al bekend. Nu weten de Buffalo's ook dat ze in dat geval eerst thuis zullen spelen. De heenmatchen zijn op 22 of 23 september, de terugwedstrijden een week later.

In de 3e voorronde van de Europa League moet Charleroi het thuis opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Partizan Belgrado en het Moldavische FC Sfintul Gheorghe.

Standard, dat het Welshe Bala Town treft in de 2e voorronde, was ook bij de loting voor de 3e kwalificatieronde reekshoofd. Als de Rouches winnen in Wales nemen ze het in Luik op tegen Vojvodina uit Servië.