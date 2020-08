Zlatan Ibrahimovic doet er nog een jaartje bij bij AC Milan

De laatste titel van AC Milan dateert van 2011, de eerste periode van Zlatan Ibrahimovic bij de Milanese club. Vorig seizoen keerde hij terug naar Milan, dat aan een snertseizoen bezig was.

Maar de terugkeer van Ibrahimovic luidde een ommekeer in. Met 10 goals in 18 competitiewedstrijden had de Zweed een belangrijk aandeel in de opmars van Milan in 2020. Milan eindigde uiteindelijk op de zesde plaats en pakte een ticket voor de Europa League.

Alexis Saelemaekers kon Ibrahimovic op training verwelkomen. "Vandaag heeft Zlatan Ibrahimovic zich bij zijn ploegmaats en trainer Stefano Pioli gevoegd, waar hij deelnam aan zijn eerste training van het nieuwe seizoen." Op 19 september gaat de Serie A weer van start.