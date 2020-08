La Liga mengt zich: "Afkoopclausule in contract Messi is nog steeds van kracht"

Omdat er de afgelopen dagen veel onduidelijkheid was ontstaan over de geldigheid van de afkoopclausule in Messi's contract, kwam La Liga vanmiddag met een duidelijk statement naar buiten op Twitter.

Het contract van de Argentijnse aanvoerder loopt momenteel nog tot medio 2021, waardoor geïnteresseerde clubs nog steeds 700 miljoen euro moeten neertellen als ze 'La Pulga' willen losweken bij de Spaanse vicekampioen.

Het kamp van Messi sprak dat de afgelopen dagen echter tegen en beweerde dat de afkoopclausule al op 10 juni verlopen was.

Met een bericht op Twitter lijkt La Liga nu echter een einde te maken aan deze hele discussie. "De transferclausule in het contract van Lionel Messi is nog steeds geldig", klinkt het.

"Messi is nog steeds een speler van Barcelona en La Liga zal hem niet vrijstellen van zijn verbintenis bij Barcelona, tenzij een club het genoemde bedrag (700 miljoen euro) op tafel legt", aldus de Spaanse voetbalcompetitie.

De superster stuurde vandaag zijn kat naar de medische testen van zijn club, maar lijkt na deze nieuwe omwenteling momenteel wel met zijn rug tegen de muur te staan.