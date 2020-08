Michel Wuyts: "Safety car is beste idee dat ik de voorbije dagen gehoord heb"

"In Nice gaan ze er prat op dat ze het hoogste aantal droge dagen hebben in heel Zuid-Europa. Als het daar dan weken oververhit is geweest en er komen dan regenvlagen overheen, dan krijg je zeepsop."

Had de organisatie de wedstrijd moeten neutraliseren?

"De organisatie is vooral druk in de weer met het laten doorgaan van de wedstrijd en grijpt zelden in in het wedstrijdgebeuren", zegt Wuyts. "Dat is

jammer."

"Je hebt naast de organisatie ook nog de wedstrijdjury. Die zou ook kunnen ingrijpen. Ik stel andermaal vast dat als er ingegrepen wordt, dan is het één van de toonaangevende figuren met gezag, met een diepe stem. Vaak Duitstalig. Ik heb het Fabian Cancellara zien doen in de Tour en nu doet Tony Martin het."



"Ik vind het ook positief dat er zoiets bestaat als solidariteit, want dat is een tijd weg geweest. Er is een periode geweest, van begin deze eeuw tot nu, waarbij het ieder voor zich was."

"De val die achter jou gebeurde, had een oef-effect bij jezelf. Dat lijkt me nu toch wat weg. Ik ben ervan overtuigd dat de val van Jakobsen daar niet vreemd aan is."