LIVESTREAM: Elitegroep met Van Vleuten en Vos snijdt finale La Course aan

De vrouwen bijten de Tour-spits af. Zij werken in Tour-startplaats Nice hun 7e editie van La Course af. De vrouwen rijden op dezelfde omloop als de mannen vanmiddag, al doen ze een lus minder. Het parcours is 96 km lang en bevat 2 beklimmingen. Met Jolien D'hoore, Lotte Kopecky en Lone Meertens doen er 3 Belgen mee.